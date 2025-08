Gulaan en concert au Sand Beach Lounge Sand Beach Grill & Lounge Bourail

Gulaan en concert au Sand Beach Lounge Sand Beach Grill & Lounge Bourail samedi 2 août 2025.

Gulaan en concert au Sand Beach Lounge

Sand Beach Grill & Lounge Lot 33 Domaine De Déva Route De Poé Bourail Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Gulaan en concert au Sand Beach Lounge, le vendredi 2 août à partir de 19h30.

.

Sand Beach Grill & Lounge Lot 33 Domaine De Déva Route De Poé Bourail 98870 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 20.70.00

English :

Gulaan in concert at Sand Beach Lounge, Friday August 2 from 7.30pm.

German :

Gulaan tritt am Freitag, den 2. August ab 19:30 Uhr in der Sand Beach Lounge auf.

Italiano :

Gulaan in concerto al Sand Beach Lounge, venerdì 2 agosto dalle 19.30.

Espanol :

Gulaan en concierto en Sand Beach Lounge, el viernes 2 de agosto a partir de las 19.30 h.

L’événement Gulaan en concert au Sand Beach Lounge Bourail a été mis à jour le 2025-07-30 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie