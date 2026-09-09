Gulahallat – Rencontres avec l’art contemporain sámi, Institut finlandais, Paris

Informations pratiques

Gulahallat – Rencontres avec l’art contemporain sámi 11 septembre – 24 octobre Institut finlandais Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T11:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00

Gulahallat – Rencontres avec l’art contemporain sámi

11.9–24.10.2026

L’Institut finlandais présente l’exposition Gulahallat – Rencontres avec l’art contemporain sámi qui rassemble des œuvres d’artistes majeurs et une sélection d’artisanat, en partenariat avec la Capitale européenne de la culture Oulu 2026. Elle présente des œuvres issues des collections du Musée d’art de Rovaniemi, ainsi que du Musée sámi Siida, situé à Aanaar/Inari, en Sápmi, la région d’origine des Samis. En same du Nord,Gulahallatfait référence au dialogue, à la compréhension et au fait d’être entendu.

Cette exposition met en lumière les œuvres de neuf artistes sámis : Tomas Colbengtson, Marja Helander, Niillas Holmberg, Jouni S. Laiti, Hildá Länsman, Tomas Magnusson, Outi Pieski, Lada Suomenrinne et Liselotte Wajstedt. Ils vivent à travers la région de Sápmi, certains du côté finlandais et d’autres du côté suédois, reflétant le fait que l’art sámi dépasse les frontières non seulement entre pratiques artistiques, mais aussi entre États nordiques. Leurs productions — photographies, films, textiles et pièces artisanales — allient techniques ancestrales et contemporaines.

L’art sámi est indissociable du duodji, artisanat traditionnel qui incarne la vitalité et la diversité des pratiques artistiques contemporaines. Ces pièces portent en elles la mémoire des récits traditionnels tout en les réactualisant, explorant des thèmes tels que la résilience culturelle, la relation au vivant, la réappropriation des traditions et le dialogue entre passé, présent et futur.

Le peuple sámi continue de vivre en harmonie avec la nature. À l’heure de la crise climatique, la nature n’est pas un simple décor, une ressource à exploiter ou un paysage à contempler ; elle est une composante essentielle de l’existence, un partenaire vital, et les conditions de vie du peuple sámi dépendent de son bien-être et de sa préservation.

L’histoire des Sámis est marquée par la colonisation des terres, l’oppression politique et l’assimilation forcée. Jusqu’à présent, le peuple sámi a dû se battre pour protéger son statut et préserver sa culture en veillant à sa transmission de génération en génération. Même après quatre siècles de colonialisme, la culture, les langues et la spiritualité sámi sont toujours vivantes et suscitent à présent un intérêt à l’international. Malgré tout, la connaissance du seul peuple autochtone de l’UE reste limitée, tant en Finlande qu’à travers le reste de l’Europe. Les artistes de l’exposition Gulahallat répondent à cette réalité par des œuvres qui créent des ponts entre les générations, comme en témoigne la série Les Générations de Marja Helander.

Dans la grande salle de l’institut, l’œuvre 47 aïeules les plus recherchées interroge l’histoire complexe de la coiffe traditionnelle féminine sámi, le ládjogahpir. Fruit d’une collaboration entre l’artiste sámi Outi Pieski et l’archéologue Eeva-Kristiina Nylander, cette oeuvre combine recherche, activisme, pratique artistique et artisanat sámi pour illustrer le parcours de cette coiffe, depuis son usage répandu aux archives des musées à travers l’Europe, jusqu’à sa récente et spectaculaire résurgence.

L’exposition Gulahallat est une invitation à la rencontre et à l’écoute. Elle aborde sans détour la violence de l’oppression et du colonialisme, tout en célébrant une renaissance culturelle à travers l’art. Pour approfondir les thématiques abordées, l’exposition est accompagnée d’un riche programme mettant en avant la pluridisciplinarité des artistes : événements gastronomiques, projections et concerts.

Le programme est organisé en collaboration avec Oulu 2026, Capitale Européenne de la Culture. Les sámis sont l’unique peuple autochtone au sein de l’UE. En Finlande, pays comptant 10 000 habitants sámi, près de 1 000 vivent dans la région d’Oulu, rendant cette ville le plus grand centre de population sámi du pays. La programmation de la Capitale européenne de la culture Oulu 2026 met largement à l’honneur la culture sámi.

Ce projet est le fruit d’une collaboration curatoriale avec Oulu2026, les organisations partenaires Sámi Duodji et le Centre du film autochtone Skábma, ainsi que les artistes impliqués.

→ Entrée libre du mardi au samedi, de 11h à 18h à l’Institut finlandais : 60 rue des Écoles, Paris 5.

→ Vernissage le jeudi 10 septembre de 18h à 20h dans le cadre de la Paris Design Week !

Institut finlandais 60 rue des Écoles Paris 75005 Paris Île-de-France

L’Institut finlandais présente l’exposition Gulahallat – Rencontres avec l’art contemporain sámi qui rassemble des œuvres d’artistes majeurs et une sélection d’artisanat en partenariat avec Oulu 2026. Exposition Art contemporain

Oulu2026, Juho Huttunen