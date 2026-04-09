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GUM INVITE MODJOW ET KURV Bateau El Alamein paris

GUM INVITE MODJOW ET KURV Bateau El Alamein paris

GUM INVITE MODJOW ET KURV Bateau El Alamein paris vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Bateau El Alamein

Adresse : 8 port de la gare

Ville : 75013 paris

Département : Paris

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : <p>Des 8,79 en prévente </p><p>14€ sur place </p>

Pour célébrer la sortie de son prochain EP « La course », réalisé avec le duo de beatmakers murmur!, GUM invite MODJOW et KURV pour une soirée rap underground comme on les aime. 808 bien puissantes, grosse influence trap d’Atlanta et zéro chichi. Make Trap Music Great Again.

ARTISTES
GUM – MODJOW – KURV

VENDREDI

24 AVRIL
Bateau El Alamein.

Ouverture pont supérieur 18h30

Début de concert 20h30
8 Port de la Gare, 75013 Paris

timetable suivante :

– premier show (live KURV) : 20h30-21h

– deuxième show (live Modjow) : 21h15 – 21h45

troisième show (live Gum) ; 22h-22h40

-DJ sets by 592GREG ( après le concert )
– coupure de son 30 min avant la fermeture

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée

Pour célébrer la sortie de son prochain EP « La course », réalisé avec le duo de beatmakers murmur!, GUM invite MODJOW et KURV pour une soirée rap underground comme on les aime. 808 bien puissantes, grosse influence trap d’Atlanta et zéro chichi. Make Trap Music Great Again.
Le vendredi 24 avril 2026
de 20h00 à 23h59
payant

Des 8,79 en prévente 

14€ sur place 

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8 port de la gare  75013 paris
comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein https://www.facebook.com/bateauelalamein


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