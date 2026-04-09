GUM INVITE MODJOW ET KURV Bateau El Alamein paris

Pour célébrer la sortie de son prochain EP « La course », réalisé avec le duo de beatmakers murmur!, GUM invite MODJOW et KURV pour une soirée rap underground comme on les aime. 808 bien puissantes, grosse influence trap d’Atlanta et zéro chichi. Make Trap Music Great Again.

ARTISTES

GUM – MODJOW – KURV

VENDREDI

24 AVRIL

Bateau El Alamein.

Ouverture pont supérieur 18h30

Début de concert 20h30

8 Port de la Gare, 75013 Paris

timetable suivante :

– premier show (live KURV) : 20h30-21h

– deuxième show (live Modjow) : 21h15 – 21h45

–

troisième show (live Gum) ; 22h-22h40

-DJ sets by 592GREG ( après le concert )

– coupure de son 30 min avant la fermeture

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée

Pour célébrer la sortie de son prochain EP « La course », réalisé avec le duo de beatmakers murmur!, GUM invite MODJOW et KURV pour une soirée rap underground comme on les aime. 808 bien puissantes, grosse influence trap d’Atlanta et zéro chichi. Make Trap Music Great Again.

Le vendredi 24 avril 2026

de 20h00 à 23h59

payant

Des 8,79 en prévente

14€ sur place

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8 port de la gare 75013 paris

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