GUM INVITE MODJOW ET KURV Bateau El Alamein paris
GUM INVITE MODJOW ET KURV Bateau El Alamein paris vendredi 24 avril 2026.
Pour célébrer la sortie de son prochain EP « La course », réalisé avec le duo de beatmakers murmur!, GUM invite MODJOW et KURV pour une soirée rap underground comme on les aime. 808 bien puissantes, grosse influence trap d’Atlanta et zéro chichi. Make Trap Music Great Again.
ARTISTES
GUM – MODJOW – KURV
VENDREDI
24 AVRIL
Bateau El Alamein.
Ouverture pont supérieur 18h30
Début de concert 20h30
8 Port de la Gare, 75013 Paris
timetable suivante :
– premier show (live KURV) : 20h30-21h
– deuxième show (live Modjow) : 21h15 – 21h45
–
troisième show (live Gum) ; 22h-22h40
-DJ sets by 592GREG ( après le concert )
– coupure de son 30 min avant la fermeture
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée
Pour célébrer la sortie de son prochain EP « La course », réalisé avec le duo de beatmakers murmur!, GUM invite MODJOW et KURV pour une soirée rap underground comme on les aime. 808 bien puissantes, grosse influence trap d’Atlanta et zéro chichi. Make Trap Music Great Again.
Le vendredi 24 avril 2026
de 20h00 à 23h59
payant
Des 8,79 en prévente
14€ sur place
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T23:59:00+02:00
Bateau El Alamein 8 port de la gare 75013 paris
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