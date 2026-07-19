Informations pratiques

Gundolsheim

Gundo’bylette, vintage festival

Gundolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Festival vintage et décalé avec de nombreuses animations. Au programme jeux d’antan, challenges, marché vintage, exposition et d’autres surprises. Élection de Miss et Mister Gundo’Bylette !

La traditionnelle soirée pizza vous permettra de vous restaurer avant de briller sur la piste de danse !

Festival vintage et décalé avec de nombreuses animations. Au programme jeux d’antan, challenges, marché vintage, exposition et d’autres surprises. Élection de Miss et Mister Gundo’Bylette !

La traditionnelle soirée pizza vous permettra de vous restaurer avant de briller sur la piste de danse ! 0 .

Gundolsheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 18 73 31 gundobylette@gmail.com

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English :

Vintage and offbeat festival with lots of entertainment. On the program: old-fashioned games, challenges, vintage market, exhibition and other surprises. Election of Miss and Mister Gundo’Bylette!

And don’t forget the traditional pizza party, where you can grab a bite to eat before hitting the dance floor!

L’événement Gundo’bylette, vintage festival Gundolsheim a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach