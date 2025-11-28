GUNSMOKE BROTHERS BAND AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins

GUNSMOKE BROTHERS BAND AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins vendredi 28 novembre 2025.

GUNSMOKE BROTHERS BAND AT CROSSROAD Début : 2025-11-28 à 19:30. Tarif : – euros.

VENDREDI 28 NOVEMBRE Type : SOUTHERN ROCK INFOS Parking Gratuit Bar Ouvert *prix indiqués hors frais de billetterie Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DES CONCERTSUne Production CROSSROAD & WANTED’S MUSIC ASSOGUNSMOKE BROTHERS BAND« Fondé dans le far west Breton, GUNSMOKE BROTHERS BAND livre son premier album, « Band Of Brothers », dans les pas des plus grands groupes américains et avec une réelle identité artistique. Armé de trois guitaristes, il est l’une des très rares formations à faire résonner brillamment le Southern Rock dans l’hexagone dans la grande tradition des groupes légendaires comme Molly Hatchet et The Outlaws. Drivé de main de maître par son chanteur guitariste Xavier Quemet, le groupe livre une musique authentique qui fait la part belle aux riffs solides et solos virtuoses. »RockMetalMag

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17