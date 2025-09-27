Guo Gan « Swordman » Trio – Chine Théâtre Mandapa Paris

Guo Gan « Swordman » Trio – Chine Théâtre Mandapa Paris samedi 27 septembre 2025.

Le maître et compositeur chinois d’erhu (Violon chinois) Guo Gan présente son nouveau trio de musique chinoise.

Le maître et compositeur chinois d’erhu (Violon chinois) Guo Gan présente son nouveau trio de musique chinoise. Dans Ce Trio, Guo Gan renoue avec ses racines et forme un nouveau trio, le « Guo Gan Swordsman Trio », avec deux compagnons experts en instruments traditionnels chinois : Liu Yiqing (pipa) et Chen Jianan (guzheng) Le groupe associe des œuvres de musique classique aux nouvelles œuvres de Guo Gan. Le répertoire intègre également des éléments chantés de la poésie de la dynastie Tang.

Guo Gan :

Maître Guo Gan est le premier musicien traditionnel chinois à recevoir de multiples récompenses internationales, telle que la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres. Joueur d’Erhu, il se forme au conservatoire de musique de Shenyang en Chine et Fresnes en France. Auteur ou collaborateur d’une œuvre massive, Guo Gan a joué dans plus de cent pays, et travaillé avec de nombreux musiciens reconnus comme Lang Lang, Hans Zimmer, Jean-François Zygel, Adrien Frasse-Sombet ou encore Didier Lockwood.

Liu Yi Qing : Né en Chine dans une famille de musiciens, il commence l’apprentissage du Pipa dès l’âge de six ans avec son père. Après avoir fait partie de la troupe artistique de l’armée, il étudie dans différents conservatoires de la région parisienne. Aujourd’hui, il est un musicien multistyle, intégrant des éléments de musique traditionnelle chinoise dans le jazz, le rock, le hip-hop, etc.

Chen Jian : Le guzheng est un instrument traditionnel chinois avec 2500 ans d’histoire. Ses sons sont vifs et suffisamment puissants pour générer de multiples possibilités musicales. Il s’agit d’un des instruments traditionnels chinois les plus populaires.

Chen Jian en commença l’apprentissage à six ans, auprès de plusieurs professeurs réputés. Son jeu peut être houleux, audacieux et excitant, mais aussi rond et délicat, tout en élégance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T22:00:00.000+02:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/guo-gan-swordman-trio 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00