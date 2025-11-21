Guqin et pipa Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Le guqin et le pipa, bien que différents dans leur esthétique et leurs fonctions sociales, reflètent l’importance de la musique dans la culture des lettrés chinois. Ensemble, ils illustrent la manière dont la musique, au-delà de l’art sonore, participe à l’idéal lettré d’unité entre l’homme, la nature et l’univers. Aujourd’hui encore, ces deux instruments continuent de fasciner chercheurs, musiciens et mélomanes, en tant que témoins vivants de la pensée esthétique et philosophique de la Chine ancienne.

Découverte de deux instruments de la Chine ancienne par des musiciens accomplis et dévoués à leur art : démonstrations ponctuées de commentaires explicatifs.

Sur réservation à partir du samedi 1er novembre.

Festival Monte le son : Surprenants instruments

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h00 à 19h45

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr