Gurgy en peinture Place de la rivière Gurgy

Gurgy

Gurgy en peinture

Place de la rivière Place de la Rivière Gurgy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La commune de Gurgy organise un concours de peinture ! Lors de ce concours en plein air, les berges de l’Yonne deviennent l’atelier des artistes venez flâner, observer leur talent en direct et profiter d’un programme animé pour toute la famille. Au programme de la journée Concours de peinture (9h à 17h) au bord de l’Yonne. Ateliers Aquarelle (animés par Frédérique Bonvallot) 10h Session dédiée aux enfants, 11h Session dédiée aux adultes. Découverte du patrimoine 10h Visite guidée La rivière et ses abords , animée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois. Détente et convivialité Toute la journée, retrouvez un stand de jeux en bois sur la Place de la Rivière . Informations pratiques Bord de l’Yonne et Place de la Rivière, Gurgy. Réservation obligatoire pour la visite guidée et les ateliers. .

Place de la rivière Place de la Rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 02 86 culturetourisme@gurgy.net

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English : Gurgy en peinture

L’événement Gurgy en peinture Gurgy a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)