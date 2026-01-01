Gurumbe Project La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Gurumbe Project

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

La Caverne Jazz propose une programmation exceptionnelle, mettant à l’honneur des artistes de haut vol, des voix singulières et des projets inédits.

Le terme gurumbé évoque la danse et le chant en kikongo, langue bantoue du Congo. Gurumbé Project propose une relecture du cante jondo et des palos d’allers retours entre Afrique, Amérique et Andalousie et offre un contrepoint moderne, des instruments et des talents variés.







En mettant en avant ces racines partagées, Gurumbé Project propose une vision profonde et inclusive du flamenco à destination d’un public avide d’échanges culturels et de nouveautés.





Les musiciens:

Gil Aniorte Paz guitare, voix lead

Nico Duque Bonet guitare flamenca et voix

Kourou Fia kora

Damien Boutonnet contrebasse

Kadu Gomez percussions .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

English :

La Caverne Jazz offers an exceptional program, featuring top-flight artists, singular voices and original projects.

