GURVAN EN CONCERT Espace culturel Armorica Plouguerneau samedi 22 novembre 2025.

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

PREMIÈRE PARTIE THE T

REGGAE-DUB, ELECTRO / TOUT PUBLIC

Originaire de Brest, Gurvan, 27 ans, est compositeur,

producteur, parolier et voyageur insatiable. Sa musique, à

la croisée du reggae-dub, de l’électro et d’influences variées

(classique, hip-hop, techno), devient un véritable carnet

de bord sonore de ses explorations. Avec des textes en

français, des basses profondes et des morceaux dansants,

le spectateur passe par toutes les émotions. Il est heureux

de venir nous présenter son deuxième album, Du sable

à la neige , une œuvre qui raconte l’histoire d’un rêveur

empruntant chaque nuit un chemin imaginaire vers les terres

mystérieuses du Grand Nord. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

