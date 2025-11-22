GURVAN EN CONCERT Espace culturel Armorica Plouguerneau
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
PREMIÈRE PARTIE THE T
REGGAE-DUB, ELECTRO / TOUT PUBLIC
Originaire de Brest, Gurvan, 27 ans, est compositeur,
producteur, parolier et voyageur insatiable. Sa musique, à
la croisée du reggae-dub, de l’électro et d’influences variées
(classique, hip-hop, techno), devient un véritable carnet
de bord sonore de ses explorations. Avec des textes en
français, des basses profondes et des morceaux dansants,
le spectateur passe par toutes les émotions. Il est heureux
de venir nous présenter son deuxième album, Du sable
à la neige , une œuvre qui raconte l’histoire d’un rêveur
empruntant chaque nuit un chemin imaginaire vers les terres
mystérieuses du Grand Nord. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
