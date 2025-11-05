Gus SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône
jeudi 12 février 2026
Gus
SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 38 – 38 – 43 EUR
Début : 2026-02-12 20:00:00
fin : 2026-02-12 22:00:00
2026-02-12
Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !
Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.
Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin,
avec un seul objectif vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ ! .
