Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gus SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Gus SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône jeudi 12 février 2026.

Gus

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 43 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:00:00
fin : 2026-02-12 22:00:00

Date(s) :
2026-02-12

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !
Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.
Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin,
avec un seul objectif vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !   .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

English : Gus

German : Gus

Italiano :

Espanol :

L’événement Gus Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I