GUS ILLUSIONNISTE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon
GUS ILLUSIONNISTE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon dimanche 29 novembre 2026.
GUS ILLUSIONNISTE Début : 2026-11-29 à 18:00. Tarif : – euros.
Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand ! Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne. Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69