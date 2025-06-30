GUS ILLUSIONNISTE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

GUS ILLUSIONNISTE Début : 2026-11-29 à 18:00. Tarif : – euros.

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand ! Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne. Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69