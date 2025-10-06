GUS ILLUSIONNISTE – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

GUS ILLUSIONNISTE Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.

Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin,avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68