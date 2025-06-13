GUS ILLUSIONNISTE – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

GUS ILLUSIONNISTE – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque vendredi 18 décembre 2026.

GUS ILLUSIONNISTE Début : 2026-12-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 13 juin 2025 à 20h00 est reporté au 18 décembre 2026 à 20h30Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésAvec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin,avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59