GUS ILLUSIONNISTE – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

GUS ILLUSIONNISTE Début : 2026-03-06 à 20:00. Tarif : – euros.

GINGER PRÉSENTE EN ACCORD AVEC ARTHUR WORLD ET BACKPALM PRODUCTION : GUS ILLUSIONNISTEAvec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin,avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62