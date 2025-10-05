GUS ILLUSIONNISTE – L’INTERVALLE Vaugneray

GUS ILLUSIONNISTE – L’INTERVALLE Vaugneray vendredi 12 décembre 2025.

GUS ILLUSIONNISTE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

GUS ILLUSIONNISTE – GivréMagie // Placement libre, assis // Ouverture des portes prévue à 19h30Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand ! Le virtuose de la magie nous fait voyager jusqu’en haute montagne. Un univers inspirant pour ce passionné de sports de glisse, et de nouvelles illusions toujours plus spectaculaires.Avec le charme et la poésie qui le caractérisent, Gus promet une expérience captivante, divertissante et interactive, qui réjouira toute la famille. Et il compte bien pousser le curseur de l’humour encore plus loin avec pour seul objectif : nous prouver qu’il est complètement GIVRÉ !Ne manquez pas ce rendez-vous unique avec la magie, l’humour et l’émerveillement…Metteur en scène : Arthur JugnotEn accord avec Arthur World et Backpalm Production1-L-R-25-1481 / 2-L-R-21-4094 / 3-L-R-21-4097

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’INTERVALLE CHEMIN DU STADE 69670 Vaugneray 69