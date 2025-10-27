Gus L’illusionniste : Givré Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 20:30 –

Gratuit : non 35 € à 45 € 35 € à 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/gus-illusionniste.html Tout public

Magie/Humour Avec ce spectacle, Gus voit les choses en grand !Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires, vous feront voyager jusqu’en haute montagne.Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît; mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement « Givré » ! Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/gus-illusionniste.html