GUS L’ILLUSIONNISTE – LE CEPAC SILO Marseille

GUS L’ILLUSIONNISTE Début : 2026-06-07 à 19:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS EN ACCORD AVEC ARTHUR WORLD et BACKPALM PRODUCTIONS PRESENTE : GUS L’ILLUSIONNISTEAvec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin,avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13