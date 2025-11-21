Gustave Eiffel en fer et contre tous Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Gustave Eiffel en fer et contre tous

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h30 à 21h45. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Plongez dans le Paris du XIXe siècle avec Gustave Eiffel !

À travers Gustave Eiffel, vivez l’incroyable aventure de la Révolution Industrielle avec ses grands hommes, ses formidables inventions et ses coups bas. 1888. À 3 mois de l’inauguration de la Tour Eiffel, les ouvriers se mettent en grève. Comment Eiffel va-t-il gérer cette crise ?



Découvrez l’homme, l’ingénieur, le visionnaire… .

English :

Dive into 19th-century Paris with Gustave Eiffel!

German :

Tauchen Sie mit Gustave Eiffel in das Paris des 19. Jahrhunderts ein!

Italiano :

Tuffatevi nella Parigi del XIX secolo con Gustave Eiffel!

Espanol :

Sumérjase en el París del siglo XIX de la mano de Gustave Eiffel

