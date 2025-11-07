GUSTAVE PARKING – ESPACE GERSON Lyon

GUSTAVE PARKING Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Il revient sur scène avec un nouveau best of.Il continue à nous surprendre avec les trouvailles visuelles qui font l’originalité de son spectacle. Gustave Parking, personnage de bateleur moderne, philosophe, enchaîne les tournées : en France, en Europe, sur tous les continents et joue dans des salles aussi prestigieuses que l’Olympia et le Casino de Paris. Il a été l’invité de Canal , Michel Drucker ou Patrick Sébastien et également un des piliers de la ligue d’improvisation de Paris.Ce clown-poète dessine un oiseau avec une endive, joue du jazz à l’aide d’une bassine et d’un bout de ficelle et jongle avec un oeuf, un artichaut et une chaussure ! Il sait avec trois fois rien créer un déluge de gags visuels et réussit par le rire à faire passer son message profondément humaniste et écolo. Il occupe les ondes sur Rires et Chansons. Gustave fait rire ! Gustave donne à réfléchir.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69