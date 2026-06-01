GUSTUS, Les Mollettes – Cour de l’école (repli salle polyvalente), Les Mollettes

GUSTUS Mardi 2 juin, 19h00 Les Mollettes – Cour de l’école (repli salle polyvalente) Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Gustus a la particularité de faire ses tournées à vélo :

Les musiciens transportent leurs instruments (même la batterie) et leur matériel de sonorisation sur leurs deux roues entre chaque concert. Depuis 2021, ils ont effectués une dizaine de tournées à vélo dans toute la France et parcouru des milliers de kilomètres.

Spectacle offert par la Communauté de communes Coeur de Savoie.

Les Mollettes – Cour de l’école (repli salle polyvalente) les mollettes, école Les Mollettes 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle gratuit – tout public