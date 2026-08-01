GUTS + DISCO VINO Causses-et-Veyran
samedi 8 août 2026 · Causses-et-Veyran
Informations pratiques
Causses-et-Veyran
GUTS + DISCO VINO
Causses-et-Veyran Hérault
Tarif : – – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le samedi 8 août, nous aurons le plaisir d’accueillir GUTS pour une soirée qui s’annonce mémorable, au cœur du domaine. Aucune vente de billets sur place. Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver dès maintenant. Ambiance guinguette, coucher de soleil sur les vignes, piste de danse sous les étoiles devant le manoir illuminé.
Borie la Vitarèle (domaine), Causses et Veyran 19h
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Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie
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English :
On Saturday, August 8, we’ll be delighted to welcome GUTS for what promises to be a memorable evening in the heart of the estate. No tickets will be sold at the door. Since seating is limited, we recommend that you reserve your spot now. Enjoy a traditional open-air dance party atmosphere, a sunset over the vineyards, and a dance floor under the stars in front of the illuminated manor house.
Borie la Vitarèle (estate), Causses and Veyran 7:00 p.m.
L’événement GUTS + DISCO VINO Causses-et-Veyran a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS