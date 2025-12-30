Guts DJ Set La Rotonde Châteaurenard
Guts DJ Set La Rotonde Châteaurenard vendredi 10 avril 2026.
Guts DJ Set
Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h.
Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Concert Guts DJ Set à la Rotonde.
Producteur de l’ombre devenu figure incontournable du beatmaking français, Guts a façonné les sons d’Alliance Ethnik, Svinkels ou Big Red, avant de se révéler en solo avec une série d’albums culte mêlant funk, soul, reggae et hip-hop. Il explore sans frontières toutes les musiques du monde, livrant des pépites comme Le Bienheureux, Freedom ou Hip Hop After All, véritable déclaration d’amour au hip-hop. Un DJ SET entre énergie funk, vibrations afro, électro planante et flow hip-hop, à ne pas manquer ! .
La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guts DJ Set concert at La Rotonde.
L’événement Guts DJ Set Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence