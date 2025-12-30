Guts DJ Set La Rotonde Châteaurenard

Guts DJ Set

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Concert Guts DJ Set à la Rotonde.

Producteur de l’ombre devenu figure incontournable du beatmaking français, Guts a façonné les sons d’Alliance Ethnik, Svinkels ou Big Red, avant de se révéler en solo avec une série d’albums culte mêlant funk, soul, reggae et hip-hop. Il explore sans frontières toutes les musiques du monde, livrant des pépites comme Le Bienheureux, Freedom ou Hip Hop After All, véritable déclaration d’amour au hip-hop. Un DJ SET entre énergie funk, vibrations afro, électro planante et flow hip-hop, à ne pas manquer ! .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guts DJ Set concert at La Rotonde.

