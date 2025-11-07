GUTS & POIRIER INTERFERENCE Balma

GUTS & POIRIER

INTERFERENCE 56 Route de Lavaur Balma Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 23:50:00

fin : 2025-11-07 05:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Guts & Poirier sont connectés depuis longtemps, mais ils ont toujours été séparés par l’Atlantique, puisque Guts est basé en Espagne et Poirier est basé au Canada.

Et c’est justement pour les cultures Afro-Atlantiques que Guts & Poirier ont passé l’essentiel de leur carrière à créer des ponts multiculturels.

Pour la première fois, ils s’associent pour une tournée européenne et décident de célébrer ensemble les 15 ans de leurs albums emblématiques respectifs Guts avec son mythique Paradise For All sur Heavenly Sweetness et Poirier avec son iconique Running High sur Ninja Tune. 15 .

INTERFERENCE 56 Route de Lavaur Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

English :

Guts & Poirier have long been connected, but have always been separated by the Atlantic, since Guts is based in Spain and Poirier is based in Canada.

German :

Guts & Birnbaum sind seit langem miteinander verbunden, aber sie waren immer durch den Atlantik getrennt, da Guts in Spanien und Birnbaum in Kanada ansässig ist.

Italiano :

Guts e Poirier sono legati da molto tempo, ma sono sempre stati separati dall’Atlantico, poiché Guts risiede in Spagna e Poirier in Canada.

Espanol :

Guts y Poirier están relacionados desde hace mucho tiempo, pero siempre han estado separados por el Atlántico, ya que Guts tiene su base en España y Poirier en Canadá.

L’événement GUTS & POIRIER Balma a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE