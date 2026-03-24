GUTS Sète
GUTS Sète samedi 4 avril 2026.
GUTS
1469 quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : 16.7 – 16.7 – 16.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Producteur et DJ incontournable, Guts explore depuis des années les musiques afro-latines, le hip-hop, la soul et les sons tropicaux.Ses sets sont connus pour leur richesse et leur sens du groove.
Producteur et DJ incontournable, Guts explore depuis des années les musiques afro-latines, le hip-hop, la soul et les sons tropicaux.Ses sets sont connus pour leur richesse et leur sens du groove. .
1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English : GUTS
Producer and DJ Guts has been exploring Afro-Latin music, hip-hop, soul and tropical sounds for years, and his sets are renowned for their richness and groove.
L’événement GUTS Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE