GUTS

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 16.7 – 16.7 – 16.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Producteur et DJ incontournable, Guts explore depuis des années les musiques afro-latines, le hip-hop, la soul et les sons tropicaux.Ses sets sont connus pour leur richesse et leur sens du groove.

Producteur et DJ incontournable, Guts explore depuis des années les musiques afro-latines, le hip-hop, la soul et les sons tropicaux.Ses sets sont connus pour leur richesse et leur sens du groove. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : GUTS

Producer and DJ Guts has been exploring Afro-Latin music, hip-hop, soul and tropical sounds for years, and his sets are renowned for their richness and groove.

L’événement GUTS Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE