Guy Angelloz – Eglise Buis-les-Baronnies 25 juin 2025 18:00

Drôme

Guy Angelloz Eglise 2 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Début : Mercredi 2025-06-25 18:00:00

fin : 2025-06-25 19:00:00

2025-06-25

Concert de musique classique en entrée libre à l’église de Buis. « Flûtes virtuoses et leur accompagnements », concert de Guy Angelloz.

Eglise 2 rue des quiastres

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 02 50

English :

Classical music concert with free admission at Buis church. « Virtuoso flutes and their accompaniments », concert by Guy Angelloz.

German :

Klassisches Musikkonzert bei freiem Eintritt in der Kirche von Buis. « Flutes virtuoses et leur accompagnments » (Virtuose Flöten und ihre Begleitung), Konzert von Guy Angelloz.

Italiano :

Concerto di musica classica a ingresso libero nella chiesa di Buis. « Flauti virtuosi e loro accompagnamenti », concerto di Guy Angelloz.

Espanol :

Concierto de música clásica con entrada gratuita en la iglesia de Buis. « Flautas virtuosas y sus acompañamientos », concierto de Guy Angelloz.

L'événement Guy Angelloz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-06-13