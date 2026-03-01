Guy Breniaux Exposition Vente d’Atelier Du côté des Jardins Bletterans

Guy Breniaux Exposition Vente d’Atelier

Du côté des Jardins Avenue Jean de Châlon-Arlay Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-31 19:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Guy Breniaux, artiste jurassien pluridisciplinaire, fête son 80e anniversaire et 60 années consacrées à la peinture avec passion et recherche constante.

Né à Lons-le-Saunier en 1946, il découvre dès ses 13 ans la peinture. Puis, parallèlement à sa carrière professionnelle à l’OMC, il poursuit sa formation à l’école des Arts Décoratifs de Genève. Tout au long de ces 60 années, Guy Breniaux pense et vit la peinture comme une nécessité, peint quotidiennement sans quoi il deviendrait infernal dira-t-il.

Avec sa toile Embryon de la Paix , il remporte un concours lancé par l’ONU à Genève et dont la Poste Française éditera une carte postale. Imprimée aussi en tirage limité, l’œuvre peinte il y a plus de 40 ans a connu une diffusion internationale. Dans la foulée, Guy Breniaux sera recontacté par l’ONU pour réaliser une peinture à l’occasion du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Le Droit à la Vie

Côté à Drouot, exposé en France, en Suisse, en Grèce ou à Hong Kong, Guy Breniaux est toujours resté un homme libre que l’exercice de son art a nourri spirituellement .

Née d’une rencontre entre Isabelle Breniaux, fille de l’artiste, avec Olivier et Emma Journet, l’idée d’accrocher les toiles de l’artiste à Bletterans –dans ce lieu unique et inspirant traversé de la lumière tant célébrée par l’artiste –s’est imposée comme une évidence. Car Guy Breniaux, c’est aussi l’art du vitrail qu’il maitrise avec brio. Sans oublier l’amour des mots et du bon vin qu’il servira au sein de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin en Bourgogne.

Aujourd’hui, son épouse Jacqueline et ses enfants Isabelle et François désirent ardemment lui rendre un hommage en lui consacrant cette exposition. La sélection explore ces 60 ans de peinture et d’oxydo-gravure, technique unique créée par Guy Breniaux.

Contraint par une maladie qui l’a affaibli, Guy Breniaux n’a pu assister à la genèse de ce projet. Mais si la mémoire vacille, l’empreinte laissée par l’artiste, elle, reste intacte. .

Du côté des Jardins Avenue Jean de Châlon-Arlay Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 56 07 41 ibreniaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guy Breniaux Exposition Vente d’Atelier

L’événement Guy Breniaux Exposition Vente d’Atelier Bletterans a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme JurAbsolu