GUY PIRET A LA GALERIE LE COMOEDIA GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest

Guy PIRET le créateur botaniste

Guy PIRET, le créateur botanique qui transforme la nature en art devient guide d’un jour

La galerie d’art Le Comoedia vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Guy Piret, artiste-botaniste installé en Bretagne et reconnu dans le monde entier pour ses créations uniques. Avec plus de 2 000 aloès hybrides, il détient la plus grande collection en Europe de ces plantes fascinantes.

Lesamedi 25 octobre, de 11h à 12h30, à l’occasion de l’exposition Nature Double, Guy Piret viendra partager avec vous :

\* son parcours singulier de créateur botanique,

\* ses sources d’inspiration entre nature sauvage et monde minéral,

\* ses conseils pour mieux prendre soin de vos succulentes.

Cette rencontre guidée de 1h30 sera l’occasion d’échanger directement avec celui qui est surnommé « le jardinier fou» et de découvrir ses paysages hybrides au plus près.

Pourquoi assister à cette visite guidée ?

\* Pour explorer l’univers d’un artiste unique en Europe, maître dans l’hybridation des aloès.

\* Pour découvrir des œuvres vivantes qui se renouvellent au fil du temps.

\* Pour échanger avec Guy Piret autour de son approche singulière du vivant comme matière artistique.

\* En plus, Guy PIRET qui ne vend jamais ses créations, vous offre la possibilité d’acquérir l’une des 10 Aloès exceptionnellement créés pour l’exposition Nature Double !

\* Pour profiter d’une sortie culturelle originale à Brest, au cœur de l’art contemporain, dans une galerie d’art ouverte uniquement pour vous.

Déroulement de la visite

La visite commentée dure environ 60 minutes.

Vous disposez ensuite de 30 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour profiter du Comoedia et revoir librement les œuvres.

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets. Fermeture des portes à 11 heures. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite.

Informations pratiques

Tarif de la visite : 12 € par personne. Le règlement s’effectue uniquement sur internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

Le nombre de participants est limité pour garantir une expérience immersive et qualitative. Ne tardez pas à réserver votre billet et assurez-vous une place pour cette rencontre artistique exclusive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T12:30:00.000+02:00

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère