Guyane, une pépite en Amazonie Le StanG Pluvigner

Guyane, une pépite en Amazonie

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Ciné doc

Un périple historique, culturel et touristique à la découverte des lieux de vie des amérindiens, hmongs, créoles, légionnaires, bushinengues, descendants de bagnards ou ingénieurs au centre spatial, garimpeiros dans une mine d’or ou enseignants venus de métropole.

C’est un véritable voyage dans le temps à expérimenter les premiers autochtones, la colonisation, l’esclavagisme, la ruée vers l’or, la création du bagne, de la base spatiale européenne, sont autant d’éléments qui ont marqué l’histoire de cette région.

Le décor de cette expédition est l’immense forêt équatoriale, dotée d’un écosystème unique, ainsi que les nombreux fleuves et rivières qui la sillonnent. Car la Guyane est un contraste de nombreuses communautés conservent leur mode de vie traditionnel, tout en vivant dans ce petit morceau d’Europe perdu en Amazonie, et de fait l’une des régions les plus riches d’Amérique du Sud.

Un film de Yohann Brichet du Cercle des Voyageurs .

