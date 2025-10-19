Guynemer l’as des as Bouchavesnes-Bergen

Guynemer l’as des as Bouchavesnes-Bergen dimanche 19 octobre 2025.

Guynemer l’as des as

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 15:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Marie-Noëlle Bourguignon et Pierre Pavy vous emmènent sur les traces du célèbre Georges Guynemer ! Vous découvrirez l’aéronautique dans la Grande Guerre, la jeunesse de Guynemer, la fabrique du héros, comment l’As des As est devenu un objet de culte et les lieux de mémoire autour du héros Guynemer.

Georges Guynemer a remporté un certain nombre de victoires dans la Somme en 1916 notamment sur Combles, Maurepas et Bouchavesnes !

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

English :

Marie-Noëlle Bourguignon and Pierre Pavy take you on a journey in the footsteps of the famous Georges Guynemer! You’ll discover aeronautics in the Great War, Guynemer’s youth, the making of the hero, how the Ace of Aces became an object of worship, and the places of remembrance surrounding the hero Guynemer.

Georges Guynemer scored a number of victories on the Somme in 1916, notably over Combles, Maurepas and Bouchavesnes!

German :

Marie-Noëlle Bourguignon und Pierre Pavy nehmen Sie mit auf die Spuren des berühmten Georges Guynemer! Sie erfahren mehr über die Luftfahrt im Ersten Weltkrieg, Guynemers Jugend, die Fabrik des Helden, wie das As der Asse zum Kultobjekt wurde und die Gedenkstätten rund um den Helden Guynemer.

Georges Guynemer errang 1916 an der Somme eine Reihe von Siegen, darunter über Combles, Maurepas und Bouchavesnes!

Italiano :

Marie-Noëlle Bourguignon e Pierre Pavy vi accompagnano in un viaggio sulle tracce del famoso Georges Guynemer! Scoprirete l’aeronautica nella Grande Guerra, la giovinezza di Guynemer, la formazione dell’eroe, il modo in cui l’Asso degli Assi è diventato un oggetto di culto e i luoghi della memoria intorno all’eroe Guynemer.

Georges Guynemer ottenne numerose vittorie sulla Somme nel 1916, in particolare su Combles, Maurepas e Bouchavesnes!

Espanol :

Marie-Noëlle Bourguignon y Pierre Pavy le acompañan en un viaje tras las huellas del célebre Georges Guynemer Descubrirá la aeronáutica en la Gran Guerra, la juventud de Guynemer, la formación del héroe, cómo el As de Ases se convirtió en objeto de culto y los lugares de recuerdo en torno al héroe Guynemer.

Georges Guynemer obtuvo varias victorias en el Somme en 1916, especialmente sobre Combles, Maurepas y Bouchavesnes

