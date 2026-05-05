Gward an aod war ar mor, Village de Meneham, Kerlouan

Gward an aod war ar mor 23 et 24 mai Village de Meneham Finistère

Prix libre, sorties en mer sur inscription à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

En 1756 Le corps de garde de Meneham est construit, il abrite les gardes côtes puis les douaniers. L’association Gward an Aod s’evertue à présenter les modes de vies propres à nos côtes lors d’événements festifs présentant reconstitueurs et savoir-faire d’époque. Retrouver les chapentiers, artisans, militaires de la fin du XVIIIème et du Ier Empire pour profiter de leurs histoires mais aussi de leur connaissances. Activités manuelles, partage de l’Histoire et des produits locaux pour combiner le tout!

Informations à venir via Gwardanaod.com

Village de Meneham Menez ham 29890 KERLOUAN Kerlouan 29890 Finistère Bretagne

Fête historique célébrant la mer et ses acteurs à l’époque du corps de garde de Meneham en Kerlouan. Reconstitution, mise à l’eau de canots historiques, artisanat et construction navale. reconstitution famille

Ingwenog Jaouen