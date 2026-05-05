Gward an aod war ar mor, Village de Meneham, Kerlouan
Gward an aod war ar mor, Village de Meneham, Kerlouan samedi 23 mai 2026.
Gward an aod war ar mor 23 et 24 mai Village de Meneham Finistère
Prix libre, sorties en mer sur inscription à l’accueil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00
En 1756 Le corps de garde de Meneham est construit, il abrite les gardes côtes puis les douaniers. L’association Gward an Aod s’evertue à présenter les modes de vies propres à nos côtes lors d’événements festifs présentant reconstitueurs et savoir-faire d’époque. Retrouver les chapentiers, artisans, militaires de la fin du XVIIIème et du Ier Empire pour profiter de leurs histoires mais aussi de leur connaissances. Activités manuelles, partage de l’Histoire et des produits locaux pour combiner le tout!
Informations à venir via Gwardanaod.com
Village de Meneham Menez ham 29890 KERLOUAN Kerlouan 29890 Finistère Bretagne
Fête historique célébrant la mer et ses acteurs à l’époque du corps de garde de Meneham en Kerlouan. Reconstitution, mise à l’eau de canots historiques, artisanat et construction navale. reconstitution famille
Ingwenog Jaouen
À voir aussi à Kerlouan (Finistère)
- Mini-stage algues Kerlouan 16 mai 2026
- Initiation à la pêche sous-marine Kerlouan 17 mai 2026
- Balade contée en bord de mer Kerlouan 20 mai 2026
- Randonnée palmée Kerlouan 23 mai 2026
- Randonnée palmée Kerlouan 7 juin 2026