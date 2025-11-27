Gwen Soli et Monsieur G

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Tout public

Avec humour et malice, Gwen Soli & Monsieur G apprivoisent nos peurs et nos colères. Ils soufflent dessus un remède délicieusement joyeux.

Sur des compositions originales, la poésie est au rendez-vous, parfois percutante, parfois caustique, toujours pleine d’humanité. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 60 86 17 gwensolietmonsieurg@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gwen Soli et Monsieur G Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne