Gwen Soli & Mr G en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Gwen Soli & Mr G en concert

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Avec humour et malice, Gwen Soli & Monsieur G apprivoisent nos peurs et nos colères. Ils soufflent dessus un remède délicieusement joyeux.

Sur des compositions originales, la poésie est au rendez-vous, parfois percutante, parfois caustique, toujours pleine d’humanité.

Un concert tour à tour tendre et espiègle, comme une délicatesse hors du temps à savourer.

Peut-être le seul programme politique qui vaille, en fait ?

Spectacle à billetterie solidaire .

3 tarifs proposés :

L’Éco à 5€, le mini-prix pour les minis budgets.

l’Équi à 10€, le tarif standard qui ne vous met pas dans le rouge.

SoliDaire à 15€ (ou +…), le bijou qui valide votre soutien aux fartfelien.nes. .

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gwen Soli & Mr G en concert

L’événement Gwen Soli & Mr G en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)