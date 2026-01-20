Gwen Soli & Mr G en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône
Gwen Soli & Mr G en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône samedi 7 février 2026.
Gwen Soli & Mr G en concert
Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 23:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Avec humour et malice, Gwen Soli & Monsieur G apprivoisent nos peurs et nos colères. Ils soufflent dessus un remède délicieusement joyeux.
Sur des compositions originales, la poésie est au rendez-vous, parfois percutante, parfois caustique, toujours pleine d’humanité.
Un concert tour à tour tendre et espiègle, comme une délicatesse hors du temps à savourer.
Peut-être le seul programme politique qui vaille, en fait ?
Spectacle à billetterie solidaire .
3 tarifs proposés :
L’Éco à 5€, le mini-prix pour les minis budgets.
l’Équi à 10€, le tarif standard qui ne vous met pas dans le rouge.
SoliDaire à 15€ (ou +…), le bijou qui valide votre soutien aux fartfelien.nes. .
Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gwen Soli & Mr G en concert
L’événement Gwen Soli & Mr G en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)