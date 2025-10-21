Gwendal, l’apprenti démon Paimpont
1 rue du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Gwendal vous invite à tester ses compétences démoniaques ! Cette année encore, il espère réussir son examen de démon professionnel.
Une balade contée de 2 km au bord de l’étang de Paimpont, dès 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans, prévoir un billet même si tarif gratuit).
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Paimpont / Prévoir tenue adaptée à la météo / Accessible PMR et poussette.
Deux départs 10h et 14h30 .
1 rue du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
