Gwendal, l’apprenti démon

1 rue du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Gwendal vous invite à tester ses compétences démoniaques ! Cette année encore, il espère réussir son examen de démon professionnel.

Une balade contée de 2 km au bord de l’étang de Paimpont, dès 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans, prévoir un billet même si tarif gratuit).

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Paimpont / Prévoir tenue adaptée à la météo / Accessible PMR et poussette.

Deux départs 10h et 14h30 .

1 rue du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

L’événement Gwendal, l’apprenti démon Paimpont a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de Brocéliande