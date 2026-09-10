Gwennyn presente Enez Plougonvelin
dimanche 25 octobre 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Gwennyn presente Enez
Centre Culturel Keraudy Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25 18:30:00
Date(s) :
2026-10-25
Gwennyn revient avec Enez, une création artistique mêlant danses, chants, lumieres et costumes signes Pascal Jaouen
Sur scène Gwenny est entourée d’une trentaine d’artistes aux univers variés, du conteur Patrick Ewen, et de musiciens talentueux reconnu de la scène bretonne. .
Centre Culturel Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38
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English :
L’événement Gwennyn presente Enez Plougonvelin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE
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