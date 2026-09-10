Informations pratiques

Plougonvelin

Gwennyn presente Enez

Centre Culturel Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Gwennyn revient avec Enez, une création artistique mêlant danses, chants, lumieres et costumes signes Pascal Jaouen

Sur scène Gwenny est entourée d’une trentaine d’artistes aux univers variés, du conteur Patrick Ewen, et de musiciens talentueux reconnu de la scène bretonne. .

Centre Culturel Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38

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English :

L’événement Gwennyn presente Enez Plougonvelin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE