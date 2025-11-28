GwenSoli & Monsieur G Bar’Ouf Café Collemiers
GwenSoli & Monsieur G Bar’Ouf Café Collemiers vendredi 28 novembre 2025.
GwenSoli & Monsieur G
Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière Collemiers Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Chansons poétiques, concert intimiste tendre et espiègle .
Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière Collemiers 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 38 00 99 cafecollemiers@gmail.com
English : GwenSoli & Monsieur G
German : GwenSoli & Monsieur G
Italiano :
Espanol :
L’événement GwenSoli & Monsieur G Collemiers a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Sens et Sénonais