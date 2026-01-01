Gwis’Round- Journée autour de la danse Round du Pays Pagan Rue du Chanoine Rannou Guissény

Gwis’Round- Journée autour de la danse Round du Pays Pagan

Rue du Chanoine Rannou Maison communale Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-02-01 01:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Avel-Dro Gwiseni organise une journée autour de la Round Pagan, danse majeure du Pays Pagan.

14H30-17H30 Stage de danse Round

18H Concours de Round Pagan qualificatif pour le championnat de danses traditionnelles de Gourin en septembre

21H Fest-Noz avec le duo Trébaol-Cornec et des chanteurs locaux

Réservation possible via le QRcode sur l’affiche .

Rue du Chanoine Rannou Maison communale Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 83 61 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gwis’Round- Journée autour de la danse Round du Pays Pagan

L’événement Gwis’Round- Journée autour de la danse Round du Pays Pagan Guissény a été mis à jour le 2026-01-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne