Gwis’Round- Journée autour de la danse Round du Pays Pagan Rue du Chanoine Rannou Guissény

Gwis’Round- Journée autour de la danse Round du Pays Pagan
Rue du Chanoine Rannou Maison communale Guissény Finistère
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-02-01 01:00:00
2026-01-31
Avel-Dro Gwiseni organise une journée autour de la Round Pagan, danse majeure du Pays Pagan.
14H30-17H30 Stage de danse Round
18H Concours de Round Pagan qualificatif pour le championnat de danses traditionnelles de Gourin en septembre
21H Fest-Noz avec le duo Trébaol-Cornec et des chanteurs locaux
Réservation possible via le QRcode sur l’affiche .
Rue du Chanoine Rannou Maison communale Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 83 61 72
