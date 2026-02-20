Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace SMAC Paloma Nîmes
Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace SMAC Paloma Nîmes mercredi 25 mars 2026.
Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace
Atelier en non-mixité
.
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gxrls Gxrls Gxrls Building an effective communications strategy
Open workshop
L’événement Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace Nîmes a été mis à jour le 2026-02-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes