Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace SMAC Paloma Nîmes

Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace

Atelier en non-mixité

.

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gxrls Gxrls Gxrls Building an effective communications strategy

Open workshop

L’événement Gxrls Gxrls Gxrls Monter une stratégie de com efficace Nîmes a été mis à jour le 2026-02-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes