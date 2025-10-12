GYASI – La Maroquinerie Paris

dimanche 12 octobre 2025.

GYASI Début : 2025-10-12 à 19:30. Tarif : – euros.

La Maroquinerie en accord avec U-Turn présente : GYASIS’étant fait un nom à Nashville grâce à ses riffs stridents, ses refrains accrocheurs et ses concerts incendiaires portés par une personnalité magnétique et théâtrale, Gyasi (prononcé Jah-See) est un artiste flamboyant qui propulse l’âge d’or du rock’n’roll dans le 21e siècle. Auto-produit et enregistré sur bande dans son home studio, le premier album vinyle de Gyasi chez Alive Records, intitulé « Pronounced Jah-See », démontre par son talent de compositeur, de producteur et de guitariste que le rock a encore de l’avenir. Sa musique peut être décrite comme un mélange glorieux des débuts de David Bowie et de Marc Bolan, mais avec une vision qui lui est propre. Élevé dans les bois d’un « holler » de Virginie-Occidentale par des parents bohèmes et vivant aujourd’hui à Nashville, Gyasi est soutenu par des figures du rock aussi diverses que Rodney Bingenheimer et Henry Rollins. Retrouvez-le pour un nouvelle date à La Maroquinerie le 12.10 ! Aucun vestiaire sur placeSuite à la réalisation de travaux d’accessibilité, La Maroquinerie est désormais autorisée à accueillir des UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants). Merci de contacter la salle avant d’acheter vos places de concert.

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75