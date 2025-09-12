Gym adaptée Saint-Laurent-en-Grandvaux
Gym adaptée Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 12 septembre 2025.
Gym adaptée
Gymnase Fachinetti Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 125 – 125 – 125 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-12 11:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Gym adaptée aux contraintes physiques de chacun, encadrée par un animateur diplomé, les vendredi de 10h à 11h à partir du 12 septembre 2025. .
Gymnase Fachinetti Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 envergures39@gmail.com
