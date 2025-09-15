Gym avec les Olympes Salles-la-Source
Gym avec les Olympes Salles-la-Source lundi 15 septembre 2025.
Gym avec les Olympes
Salle des Fêtes Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15
fin : 2025-09-15
Date(s) :
2025-09-15
Venez vous défouler avec les Olympes à Souyri!
Début des cours de gym le 15 septembre.
1 cours/semaine 110 euros la licence
2 ou 3 cours par semaine 130 euros la licence
Cours assurés à la salle des fêtes de Souyri.
Renseignements Pauline Matos 06 86 82 87 46 et gym.souyri@gmail.com .
Salle des Fêtes Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie
English :
Come and let off steam with the Olympics at Souyri!
German :
Kommen Sie nach Souyri, um sich mit den Olympes auszutoben!
Italiano :
Venite a sfogarvi con le Olimpiadi di Souyri!
Espanol :
¡Ven a desahogarte con los Juegos Olímpicos en Souyri!
