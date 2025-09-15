Gym avec les Olympes Salles-la-Source

Gym avec les Olympes Salles-la-Source lundi 15 septembre 2025.

Gym avec les Olympes

Salle des Fêtes Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-09-15

Venez vous défouler avec les Olympes à Souyri!

Début des cours de gym le 15 septembre.

1 cours/semaine 110 euros la licence

2 ou 3 cours par semaine 130 euros la licence

Cours assurés à la salle des fêtes de Souyri.

Renseignements Pauline Matos 06 86 82 87 46 et gym.souyri@gmail.com .

Salle des Fêtes Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie

English :

Come and let off steam with the Olympics at Souyri!

German :

Kommen Sie nach Souyri, um sich mit den Olympes auszutoben!

Italiano :

Venite a sfogarvi con le Olimpiadi di Souyri!

Espanol :

¡Ven a desahogarte con los Juegos Olímpicos en Souyri!

