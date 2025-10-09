Gym douce au féminin : bien-être et lien intergénérationnel dans le 20e Théâtre CRT Ideogram Paris

Gym douce au féminin : bien-être et lien intergénérationnel dans le 20e Théâtre CRT Ideogram Paris jeudi 9 octobre 2025.

L’association ARTAXE , danse – théâtre – traditions, cherche à réunir la danse et le théâtre.

A travers différentes activités

sociales et culturelles, elle essaie de retrouver les principes qui

les fusionnent de nouveau.

Pensée pour toutes les femmes, cette séance de gym douce met l’accent sur des mouvements simples et accessibles, adaptés à tous les âges. L’objectif : entretenir sa forme en douceur, prévenir les douleurs et créer un moment de partage intergénérationnel.

Une belle occasion de prendre soin de soi, tout en partageant un moment collectif dans le quartier.

L’association Artaxe propose une séance de gym douce ouverte aux femmes du 20e arrondissement, pour favoriser la souplesse, le bien vieillir et les échanges entre générations.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit

Sur inscription : artaxe.events@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre CRT Ideogram 7 square des Cardeurs 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris