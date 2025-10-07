Gym douce Club seniors Claude Bernard Paris

Gym douce Club seniors Claude Bernard Paris mardi 7 octobre 2025.

La séance de gym douce proposée par NEO SYLVER s’adresse à tous, quel que soit l’âge ou la condition physique.

Grâce à des mouvements simples, progressifs et adaptés, chacun peut :

Entretenir sa forme sans effort excessif.

sans effort excessif. Améliorer sa souplesse et sa mobilité au quotidien.

et sa mobilité au quotidien. Profiter d’un moment convivial, propice à la détente et au bien-être.

Accessible et bienveillante, cette activité favorise une pratique régulière qui allie santé, relaxation et plaisir partagé.

Prendre soin de soi en douceur, c’est possible ! Avec NEO SYLVER, la gym douce devient un moment privilégié pour bouger, se détendre et retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Le mardi 07 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscriptions auprès du club Claude Bernard (10 places maximum).

Tél. 01 45 35 01 95

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Claude Bernard 51, rue Claude Bernard 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris