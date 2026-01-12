Gym Douce Eaux-Bonnes
Rue de l’église Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Dans l’ancienne école d’Aas, tous les mercredis matin, venez participer à une séance mêlant activités corporelles ,bien-être, mouvements dynamiques doux, souplesse, activation musculaire. .
Rue de l’église Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
