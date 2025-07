Gym douce en plein air Château-Renard

Gym douce en plein air Château-Renard samedi 12 juillet 2025.

Gym douce en plein air

Rue du Vieux Château Château-Renard Loiret

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-09-05 11:30:00

2025-07-12

Nadine Prevost vous propose des ateliers gym

douce en plein air, tous les samedis cet été !

Offrez-vous un moment de détente pour harmoniser le flux

énergétique ! .

Rue du Vieux Château Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire 3e45@orange.fr

English :

Nadine Prevost offers you gentle outdoor

every Saturday this summer!

German :

Nadine Prevost bietet Ihnen Workshops zur Gymnastik an

an der frischen Luft, jeden Samstag in diesem Sommer!

Italiano :

Nadine Prevost offrirà un corso di ginnastica dolce all’aperto

ogni sabato di quest’estate!

Espanol :

Nadine Prevost está ofreciendo suave al aire libre

todos los sábados del verano

