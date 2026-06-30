Gym douce en plein air pour les femmes – Paris 13ᵉ Jardin Laure Albin Guillot Paris
jeudi 2 juillet 2026 · Jardin Laure Albin Guillot · Paris
Informations pratiques
L’association Artaxe propose des séances gratuites de gym douce en plein air, réservées aux femmes, dans différents jardins du 13ᵉ arrondissement.
Ces séances permettent de pratiquer une activité physique adaptée dans une ambiance conviviale, accessible à tous les niveaux, sans inscription.
Tous les jeudis de juillet et août 2026
De 10h à 11h
Lieux :
- 2, 9, 16, 23, 30 juillet : Jardin Clara Zetkin
- 6 et 13 août : Parc Samuel Beckett
- 20 et 27 août : Jardin Laure Albin Guillot
Jeudi 27 août : séance suivie d’un pique-nique partagé au Jardin Laure Albin Guillot.
En cas de pluie, la séance sera annulée
Cet été, prenez soin de vous en participant à des séances gratuites de gym douce en plein air. Organisées par l’association Artaxe, ces séances réservées aux femmes sont accessibles à toutes dans plusieurs jardins du 13ᵉ arrondissement.
Du jeudi 20 août 2026 au jeudi 27 août 2026 :
jeudi
de 10h00 à 11h00
Du jeudi 06 août 2026 au jeudi 13 août 2026 :
jeudi
de 10h00 à 11h00
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
jeudi
de 10h00 à 11h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T11:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T11:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T11:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T11:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T11:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T11:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T11:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T11:00:00+02:00
Jardin Laure Albin Guillot 18 Rue Paul Bourget, 75013 Paris 75°13 Paris
https://www.artaxe.net/ artaxe.events@gmail.com
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