Gym douce en plein air pour les femmes – Paris 20ᵉ Jardin de la Gare de Charonne PARIS
mardi 7 juillet 2026 · Jardin de la Gare de Charonne · PARIS
Informations pratiques
L’association Artaxe propose des séances gratuites de gym douce en plein air, réservées aux femmes, dans différents jardins du 20ᵉ arrondissement.
Ces séances permettent de pratiquer une activité physique adaptée dans une ambiance conviviale, accessible à tous les niveaux, sans inscription.
Tous les mardis de juillet et août 2026
De 10h à 11h
Lieux :
- 7 juillet et 4 août : Square Séverine
- 14 et 21 juillet : Square Léon Frapié
- 28 juillet et 25 août : Square Emmanuel Fleury
- 11 et 18 août : Jardin de la Gare de Charonne
Mardi 25 août : la séance sera suivie d’un pique-nique partagé.
En cas de pluie, la séance sera annulée
Cet été, prenez soin de vous en participant à des séances gratuites de gym douce en plein air. Organisées par l’association Artaxe, ces séances réservées aux femmes sont accessibles à toutes dans plusieurs jardins du 20ᵉ arrondissement.
Du mardi 07 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :
mardi
de 10h00 à 11h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T11:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T11:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T11:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T11:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T11:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T11:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T11:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T11:00:00+02:00
Jardin de la Gare de Charonne 59 boulevard Davout 75020 PARIS
https://www.artaxe.net/ artaxe.events@gmail.com
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