Gym douce et expression personnelle : bien-être en mouvement avec Dialogos La Parenthèse Paris

Gym douce et expression personnelle : bien-être en mouvement avec Dialogos La Parenthèse Paris vendredi 10 octobre 2025.

Ces ateliers combinent des exercices de gym douce, accessibles à tous, pour s’étirer, se muscler et retrouver de la mobilité, avec des temps d’expression personnelle favorisant l’écoute, le partage et le lien social.

Une approche globale du bien-être, portée par Dialogos, qui invite chacun à se reconnecter à son corps et à sa parole dans un cadre bienveillant et stimulant.

L’association Dialogos – Créer des Liens propose des séances mêlant activité physique douce et expression personnelle, pour prendre soin de soi dans toutes ses dimensions.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T15:00:00+02:00_2025-10-10T16:00:00+02:00

La Parenthèse 111 boulevard Mortier 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris