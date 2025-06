Gym douce / Fitness L’Aiguillon-la-Presqu’île 9 juillet 2025 10:00

Vendée

Gym douce / Fitness Parc de la Presqu’Île L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

Avec un animateur sportif diplômé d’état, participez à une séance de gym douce / fitness dans le Parc de la Presqu’Île.

Ouvert à tous .

Parc de la Presqu’Île

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

English :

Join a state-qualified sports instructor for a gentle gym/fitness session in the Parc de la Presqu?Île.

German :

Nehmen Sie mit einem staatlich geprüften Sportanimateur an einer sanften Gymnastik/Fitnessstunde im Parc de la Presqu’Île teil.

Italiano :

Unitevi a un istruttore sportivo qualificato per una sessione di ginnastica/fitness dolce nel Parc de la Presqu’île.

Espanol :

Acompañe a un monitor deportivo titulado por el Estado en una suave sesión de gimnasia y fitness en el Parc de la Presqu’Île.

