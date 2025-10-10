Gym douce La Semaine Bleue Aésio Résidence Beausoleil Mours-Saint-Eusèbe

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-10-10 15:00:00

fin : 2025-10-10 16:15:00

2025-10-10

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter de la gym douce proposé par Aésio Résidence Beausoleil, une activité adaptée autour du bien-être du corps avec l’association Siel bleu. Venez nombreux !

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 31 47 ehpad.beausoleil@eovi.fr

English :

As part of the Semaine Bleue (Blue Week), come and enjoy the gentle gym offered by Aésio Résidence Beausoleil, an activity adapted to the well-being of the body with the Siel bleu association. Come one, come all!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche können Sie die von Aésio Résidence Beausoleil angebotene sanfte Gymnastik genießen, eine angepasste Aktivität rund um das Wohlbefinden des Körpers mit dem Verein Siel bleu. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite a godervi la ginnastica dolce proposta da Aésio Résidence Beausoleil, un’attività su misura per il benessere del corpo con l’associazione Siel bleu. Venite uno, venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga a disfrutar de la gimnasia suave que le propone Aésio Résidence Beausoleil, una actividad adaptada al bienestar del cuerpo con la asociación Siel bleu. ¡Venga uno, vengan todos!

